Si vous ne connaissez pas toujours pas son nom, cela ne devrait pas tarder. Souvent comparé à Rafael Nadal pour sa nationali et sa précocité, Carlos Alcaraz est sans aucun doute un futur champion de tennis. Déjà vainqueur de trois tournois ATP Challenger cette année (à Trieste, Barcelone et Alicante), l’actuel 138e mondial est loin d’avoir froid aux yeux et vise un top 50 en 2021 avec une place dans le tableau final de Roland Garros, rien que ça.

« Beaucoup de joueurs de tennis jouent pour ne pas perdre les points clés et je pense qu’il faut être courageux et les jouer pour gagner, a expliqué le joueur de 17 ans déjà très ambitieux. Je voudrais entrer dans le tableau final de Roland Garros, pour lequel je devrais être dans le top 100, ou pas loin, et terminer l’année dans le top 50. Je me vois capable de faire de grandes choses », a déclaré l’Espagnol à l’Agence de Presse Espagnole.