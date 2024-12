Après avoir inau­guré avec fierté sa première expo­si­tion chez lui à Murcie, où tous les trophées et objets impor­tants de son début de carrière ont été réunies, Carlos Alcaraz a évoqué ses rêves d’en­fance dans des propos rapportés par Relevo.

« Quand j’étais enfant, je rêvais comme tous les enfants. Tout le monde a des rêves, mais on ne pense jamais les réaliser. Vous essayez de les pour­suivre, vous essayez de faire tout ce que vous pouvez, vous pouvez les imaginer, mais vous ne penserez jamais que vous allez vous entourer de vos idoles, que vous allez jouer contre elles, que vous allez faire tout ce que vous avez prévu de faire… Si je rede­ve­nais cet enfant de 10 ans qui rêvait d’être l’un des meilleurs au monde, et que je pouvais me voir aujourd’hui, je ne croi­rais pas tout ce que je vis ».