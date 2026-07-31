Carlos Alcaraz n’a jamais caché son admiration pour Novak Djokovic.
L’Espagnol en a fait une nouvelle fois la démonstration en commentant une publication de l’ATP sur Instagram qui invitait les fans à s’exprimer sur le meilleur mouvement araignée (en référence à Spider‐Man) entre Carlitos lui‐même, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray.
Et pour le septuple vainqueur en Grand, Chelem, il n’y a pas de débat.
« C’est Novak, il n’y a même pas de discussion », a humblement écrit Alcaraz alors qu’il n’a rien à envier au Serbe dans ce domaine.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 16:46