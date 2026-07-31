Carlos Alcaraz n’a jamais caché son admi­ra­tion pour Novak Djokovic.

L’Espagnol en a fait une nouvelle fois la démons­tra­tion en commen­tant une publi­ca­tion de l’ATP sur Instagram qui invi­tait les fans à s’ex­primer sur le meilleur mouve­ment arai­gnée (en réfé­rence à Spider‐Man) entre Carlitos lui‐même, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray.

Et pour le septuple vain­queur en Grand, Chelem, il n’y a pas de débat.

« C’est Novak, il n’y a même pas de discus­sion », a humble­ment écrit Alcaraz alors qu’il n’a rien à envier au Serbe dans ce domaine.