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Carlos Alcaraz s’in­cline devant Djokovic : « C’est Novak, il n’y a même pas de discussion »

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz n’a jamais caché son admi­ra­tion pour Novak Djokovic.

L’Espagnol en a fait une nouvelle fois la démons­tra­tion en commen­tant une publi­ca­tion de l’ATP sur Instagram qui invi­tait les fans à s’ex­primer sur le meilleur mouve­ment arai­gnée (en réfé­rence à Spider‐Man) entre Carlitos lui‐même, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray.

Et pour le septuple vain­queur en Grand, Chelem, il n’y a pas de débat. 

« C’est Novak, il n’y a même pas de discus­sion », a humble­ment écrit Alcaraz alors qu’il n’a rien à envier au Serbe dans ce domaine. 

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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