Parfaitement installé sur le trône du tennis mondial, Carlos Alcaraz est actuellement intouchable.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa démonstration contre Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Doha, qui confirme un début de saison absolument exceptionnel, l’Espagnol a évoqué sa vie forcément très spéciale pour un homme de 22 ans.
Question : « On parle souvent des aspects négatifs de la vie d’un joueur de tennis professionnel. Mais peut‐on aussi se concentrer sur les aspects positifs ? Sont‐ce la gloire et l’argent ? Le bonheur de faire quotidiennement ce qu’on aime ? »
Carlos Alcaraz : « C’est un peu un mélange de tout ça, soyons honnêtes. Bien sûr, il y a l’amour du tennis. Mais, ne prenons pas de détours, c’est mon métier et je suis payé pour jouer, pour disputer des tournois. Mais il n’y a pas de meilleur sentiment que de faire ce que vous aimez. C’est ce que je ressens. L’argent et la célébrité découlent de ça. Mais le plus important, pour moi, c’est que je vis une vie que j’adore. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 08:57