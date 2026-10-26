Invité à s’ex­primer sur Alexander Zverev, assuré de devenir numéro 1 mondial dans quelques jours et de terminer à cette posi­tion à la fin de la saison, Carlos Alcaraz, lors de son passage devant la presse sur l’ATP 500 de Vienne, a eu des mots très forts sur son collègue allemand.

Alcaraz habla sobre el número 1 de Zverev en el Ranking.



🗣️ “Se lo merece. Es algo muy difícil de conse­guir. Me alegro mucho por él porque sé lo mucho que ha traba­jado”



🗣️ “Es capaz de competir durante todo el año, enca­denar finales semana tras semana, sin lesio­narse ni acusar… pic.twitter.com/qETdJZuFop — José Morón (@jmgmoron) October 26, 2026

« Il le mérite. C’est quelque chose de très diffi­cile à réaliser. Je suis vrai­ment heureux pour lui, car je sais à quel point il a travaillé dur. Il est capable de disputer des matchs toute l’année, d’enchaîner les finales semaine après semaine, sans se blesser ni trop souf­frir de la fatigue physique, et de conti­nuer à gagner. Il y a des joueurs qui se distinguent par leur jeu et leur niveau, et d’autres qui se démarquent par leurs qualités physiques. Je dirais que Sascha possède les deux : un niveau de tennis extra­or­di­naire et de magni­fiques qualités physiques. »