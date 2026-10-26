Invité à s’exprimer sur Alexander Zverev, assuré de devenir numéro 1 mondial dans quelques jours et de terminer à cette position à la fin de la saison, Carlos Alcaraz, lors de son passage devant la presse sur l’ATP 500 de Vienne, a eu des mots très forts sur son collègue allemand.
« Il le mérite. C’est quelque chose de très difficile à réaliser. Je suis vraiment heureux pour lui, car je sais à quel point il a travaillé dur. Il est capable de disputer des matchs toute l’année, d’enchaîner les finales semaine après semaine, sans se blesser ni trop souffrir de la fatigue physique, et de continuer à gagner. Il y a des joueurs qui se distinguent par leur jeu et leur niveau, et d’autres qui se démarquent par leurs qualités physiques. Je dirais que Sascha possède les deux : un niveau de tennis extraordinaire et de magnifiques qualités physiques. »
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 19:30