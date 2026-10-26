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Carlos Alcaraz sur Alexander Zverev, assuré de devenir numéro 1 mondial : « Il y a des joueurs qui se distinguent par leur jeu et leur niveau, et d’autres qui se démarquent par leurs qualités physiques. Je dirais que Sascha possède les deux »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur Alexander Zverev, assuré de devenir numéro 1 mondial dans quelques jours et de terminer à cette posi­tion à la fin de la saison, Carlos Alcaraz, lors de son passage devant la presse sur l’ATP 500 de Vienne, a eu des mots très forts sur son collègue allemand. 

« Il le mérite. C’est quelque chose de très diffi­cile à réaliser. Je suis vrai­ment heureux pour lui, car je sais à quel point il a travaillé dur. Il est capable de disputer des matchs toute l’année, d’enchaîner les finales semaine après semaine, sans se blesser ni trop souf­frir de la fatigue physique, et de conti­nuer à gagner. Il y a des joueurs qui se distinguent par leur jeu et leur niveau, et d’autres qui se démarquent par leurs qualités physiques. Je dirais que Sascha possède les deux : un niveau de tennis extra­or­di­naire et de magni­fiques qualités physiques. »

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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