Lors de son passage en conférence de presse après sa victoire sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a été interrogé sur l’importance de deux hommes forts de son staff : Samuel Lopez, son entraîneur principal, et Alvaro Alcaraz, son grand frère et entraîneur adjoint.
Et le joueur espagnol a tenu à leur rendre un très bel hommage pour le travail accompli sur mais aussi en dehors du court.
« Eh bien, il a fait un excellent travail. Je suis vraiment content et très fier du travail accompli par Samuel tout au long de l’année, aux côtés de mon frère et d’Alvaro. Ils ont tous deux fait un travail formidable, et je suis vraiment fier de eux. Nous avons démarré la saison en force, avec des victoires en Australie et à Doha. Nous sommes arrivés avec une grande confiance, en atteignant la finale à Monte‐Carlo : d’excellents résultats. Ensuite, concernant ma blessure à cette période, ils ont vraiment facilité les choses. À un moment donné, j’ai réalisé à quel point je devais me sentir bien en dehors des courts pour pouvoir m’entraîner avec autant de motivation et de détermination. Je pense qu’ils ont fait un excellent travail en dehors des courts, notamment pour me remettre de ma blessure. Ils n’ont cessé de me dire des choses positives et, je dirais même, ils ont toujours été très attentifs à ce qui était important et m’a beaucoup aidé pendant les matchs, les entraînements et même en dehors des courts. Comme je l’ai dit, je suis vraiment ravi de les avoir dans mon équipe, comme entraîneur principal et entraîneur adjoint, et ça ne fait que commencer. Je peux le dire. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 19:57