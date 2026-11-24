Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire sur le Masters de Turin, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur l’im­por­tance de deux hommes forts de son staff : Samuel Lopez, son entraî­neur prin­cipal, et Alvaro Alcaraz, son grand frère et entraî­neur adjoint.

Et le joueur espa­gnol a tenu à leur rendre un très bel hommage pour le travail accompli sur mais aussi en dehors du court.

« Eh bien, il a fait un excellent travail. Je suis vrai­ment content et très fier du travail accompli par Samuel tout au long de l’année, aux côtés de mon frère et d’Alvaro. Ils ont tous deux fait un travail formi­dable, et je suis vrai­ment fier de eux. Nous avons démarré la saison en force, avec des victoires en Australie et à Doha. Nous sommes arrivés avec une grande confiance, en attei­gnant la finale à Monte‐Carlo : d’excellents résul­tats. Ensuite, concer­nant ma bles­sure à cette période, ils ont vrai­ment faci­lité les choses. À un moment donné, j’ai réalisé à quel point je devais me sentir bien en dehors des courts pour pouvoir m’en­traîner avec autant de moti­va­tion et de déter­mi­na­tion. Je pense qu’ils ont fait un excellent travail en dehors des courts, notam­ment pour me remettre de ma bles­sure. Ils n’ont cessé de me dire des choses posi­tives et, je dirais même, ils ont toujours été très atten­tifs à ce qui était impor­tant et m’a beau­coup aidé pendant les matchs, les entraî­ne­ments et même en dehors des courts. Comme je l’ai dit, je suis vrai­ment ravi de les avoir dans mon équipe, comme entraî­neur prin­cipal et entraî­neur adjoint, et ça ne fait que commencer. Je peux le dire. »