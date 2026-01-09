Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont s’af­fronter ce samedi lors d’un match exhi­bi­tion parti­cu­liè­re­ment rentable à Séoul, en Corée du Sud, les deux hommes étaient de passage en confé­rence de presse ce vendredi où ils ont été inter­rogés sur leur fameuse riva­lité. Et l’Espagnol a eu des mots très forts au sujet de celle‐ci.

« Je me souviens de chaque match que j’ai disputé contre lui, depuis la toute première fois. Petit à petit, nous nous sommes affrontés dans les phases finales des tour­nois, mais c’est un cadeau, nous avons beau­coup appris après chaque demi‐finale ou chaque finale d’un grand tournoi. Il faut beau­coup de passion et de patience pour construire une telle riva­lité au fil des ans, des Challenger aux finales du Grand Chelem. En regar­dant en arrière et en voyant tout ce que nous avons gagné indi­vi­duel­le­ment, il est clair que nous nous sommes tous les deux poussés à donner le meilleur de nous‐mêmes sur le court. Je suis fier d’avoir une telle riva­lité, quand nous nous serrons la main au filet, tout le reste est oublié. »