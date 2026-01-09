Alors que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont s’affronter ce samedi lors d’un match exhibition particulièrement rentable à Séoul, en Corée du Sud, les deux hommes étaient de passage en conférence de presse ce vendredi où ils ont été interrogés sur leur fameuse rivalité. Et l’Espagnol a eu des mots très forts au sujet de celle‐ci.
« Je me souviens de chaque match que j’ai disputé contre lui, depuis la toute première fois. Petit à petit, nous nous sommes affrontés dans les phases finales des tournois, mais c’est un cadeau, nous avons beaucoup appris après chaque demi‐finale ou chaque finale d’un grand tournoi. Il faut beaucoup de passion et de patience pour construire une telle rivalité au fil des ans, des Challenger aux finales du Grand Chelem. En regardant en arrière et en voyant tout ce que nous avons gagné individuellement, il est clair que nous nous sommes tous les deux poussés à donner le meilleur de nous‐mêmes sur le court. Je suis fier d’avoir une telle rivalité, quand nous nous serrons la main au filet, tout le reste est oublié. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 16:40