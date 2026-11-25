En confé­rence de presse à Bologne, où il va tenter cette semaine de remporter la Coupe Davis avec l’Espagne, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur le choix de Jannik Sinner de se faire opérer.

« Il manque au tennis, il me manque. Nous ne nous sommes pas vus depuis avril. Je pense que son équipe a pris une bonne déci­sion en choi­sis­sant l’opé­ra­tion. Il est jeune, il a encore beau­coup d’an­nées devant lui. Je suis sûr qu’il reviendra encore plus fort, encore meilleur. J’ai hâte de le revoir à l’en­traî­ne­ment et sur un court. Je lui souhaite le meilleur, un prompt réta­blis­se­ment. J’espère le revoir bientôt sur le circuit et pouvoir discuter avec lui. »

🎙️ Carlos on Jannik Sinner’s injury and surgery :



“Obviously I’m going to say tennis miss him. I miss him. We haven’t seen each other since April.



“The deci­sion of making the surgery, I think his team made a good deci­sion. He’s young, has a lot of years ahead of him. I’m sure… pic.twitter.com/qqzuOWn01b — Alcaraz Daily (@alcarazdaily) November 25, 2026

Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une bles­sure au genou droit, l’Italien ne devrait sans doute pas pouvoir revenir avant le début de saison sur terre battue en avril 2027.