En conférence de presse à Bologne, où il va tenter cette semaine de remporter la Coupe Davis avec l’Espagne, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur le choix de Jannik Sinner de se faire opérer.
« Il manque au tennis, il me manque. Nous ne nous sommes pas vus depuis avril. Je pense que son équipe a pris une bonne décision en choisissant l’opération. Il est jeune, il a encore beaucoup d’années devant lui. Je suis sûr qu’il reviendra encore plus fort, encore meilleur. J’ai hâte de le revoir à l’entraînement et sur un court. Je lui souhaite le meilleur, un prompt rétablissement. J’espère le revoir bientôt sur le circuit et pouvoir discuter avec lui. »
Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, en raison d’une blessure au genou droit, l’Italien ne devrait sans doute pas pouvoir revenir avant le début de saison sur terre battue en avril 2027.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.