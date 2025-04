En parral­lèle du tournoi des « grands », une compé­ti­tion de jeunes réunis­sant des talents espa­gnols a lieu du club.

Carlos en a donc profité pour encou­rager son frère engagé dans ce tournoi.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Carlos était très enthou­siaste et fier de son frère dont le jeu a vrai­ment quelques simi­li­tudes avec le sien.

Interrogé sur le niveau proposé par son petit frère, Carlos n’a pas hésité à analyser son potentiel.

Alcaraz : « Esta mañana he venido antes de la cuenta para ver a mi hermano. Me ha sorpren­dido su nivel para bien. Ha hecho más dejadas de la cuenta, no sé a quién habrá salido (risas). Lo más impor­tante es que le encanta el tenis. Es lo que nece­sita para seguir entre­nando moti­vado.…