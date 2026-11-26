Lors de la Coupe Davis à Bologne cette semaine, l’Espagne peut notamment compter sur l’ovni Carlos Alcaraz et la révélation de la saison, Rafael Jodar.
Sur Teleportes avant leur quart de finale contre l’Autriche, les deux membres du Top 10 ont parlé l’un de l’autre et Alcaraz a notamment insisté sur l’écoute attentive de son plus jeune compatriote.
« Il apprend énormément. Il absorbe tout ; c’est une éponge, une éponge qui s’imprègne d’informations et de toutes sortes de choses. Je pense que c’est ce qui fait de lui un grand joueur et une personne formidable. »
Des propos qui ont sans doute dû ravir Rafa Jodar.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.