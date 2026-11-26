Lors de la Coupe Davis à Bologne cette semaine, l’Espagne peut notam­ment compter sur l’ovni Carlos Alcaraz et la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar.

Sur Teleportes avant leur quart de finale contre l’Autriche, les deux membres du Top 10 ont parlé l’un de l’autre et Alcaraz a notam­ment insisté sur l’écoute atten­tive de son plus jeune compatriote.

« Il apprend énor­mé­ment. Il absorbe tout ; c’est une éponge, une éponge qui s’imprègne d’informations et de toutes sortes de choses. Je pense que c’est ce qui fait de lui un grand joueur et une personne formidable. »

El buen rollo del equipo español de #CopaDavis se refleja en la rela­ción de Rafa Jódar y Carlos Alcaraz.



Los dos tenistas se describen entre risas antes del debut de España en esta Final 8 de la #DavisCup. pic.twitter.com/eXhzT8GI5U — Teledeporte (@teledeporte) November 25, 2026

Des propos qui ont sans doute dû ravir Rafa Jodar.