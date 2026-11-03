Lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi sur le Rolex Paris Masters, où il sera opposé à Lehecka ou Michelsen pour son entrée en lice, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur l’as­cen­sion fulgu­rante de la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, qui a mis seule­ment 287 jours pour atteindre le Top 10 mondial depuis ses débuts sur le circuit principal.

Et Carlitos est parti­cu­liè­re­ment élogieux au sujet de son jeune compa­triote, seule­ment âgé de 20 ans.

« Il est déjà une menace. C’est incroyable la façon dont il joue pour sa première année sur le circuit ; il a battu un record, en termes de nombre de jours qu’il a mis pour passer du top 100 au top 10, je crois (de ses débuts sur le circuit prin­cipal au Top 10 en réalité, ndlr). Je suis vrai­ment content pour lui. C’est un garçon telle­ment humble, un type formi­dable, qui est accom­pagné de son père comme entraî­neur, et qui réalise de grandes choses. Je suis vrai­ment content pour lui. Il mérite d’être à cette place. Évidemment, c’est génial d’avoir un compa­triote espa­gnol dans le top 10. On apprécie tous son tennis, parce que chaque fois que je le regarde, c’est un privi­lège, c’est un plaisir, et j’ai hâte de l’affronter un jour, pour la première fois, de m’entraîner avec lui pendant les tour­nois. Ce sera un joueur à surveiller de près à l’avenir. »