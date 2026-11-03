Lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi sur le Rolex Paris Masters, où il sera opposé à Lehecka ou Michelsen pour son entrée en lice, Carlos Alcaraz a été interrogé sur l’ascension fulgurante de la révélation de la saison, Rafael Jodar, qui a mis seulement 287 jours pour atteindre le Top 10 mondial depuis ses débuts sur le circuit principal.
Et Carlitos est particulièrement élogieux au sujet de son jeune compatriote, seulement âgé de 20 ans.
« Il est déjà une menace. C’est incroyable la façon dont il joue pour sa première année sur le circuit ; il a battu un record, en termes de nombre de jours qu’il a mis pour passer du top 100 au top 10, je crois (de ses débuts sur le circuit principal au Top 10 en réalité, ndlr). Je suis vraiment content pour lui. C’est un garçon tellement humble, un type formidable, qui est accompagné de son père comme entraîneur, et qui réalise de grandes choses. Je suis vraiment content pour lui. Il mérite d’être à cette place. Évidemment, c’est génial d’avoir un compatriote espagnol dans le top 10. On apprécie tous son tennis, parce que chaque fois que je le regarde, c’est un privilège, c’est un plaisir, et j’ai hâte de l’affronter un jour, pour la première fois, de m’entraîner avec lui pendant les tournois. Ce sera un joueur à surveiller de près à l’avenir. »
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 18:45