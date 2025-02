Devant sa télé­vi­sion ce dimanche pour assister au premier titre en carrière de Joao Fonseca sur l’ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz s’est récem­ment exprimé au sujet de son jeune collègue brési­lien. Et il n’a que de bonnes choses à dire.

« J’ai regardé la finale et il a vrai­ment bien joué pour remporter son premier titre ATP. Ce n’est jamais facile, une première finale. Encore plus quand vous faites face à Francisco Cerundolo, qui joue dans sa ville natale. Je sais que ça a dû être bien compliqué. Mais le niveau qu’il a montré était dingue. Franchement, je suis vrai­ment content pour lui. Il a un poten­tiel immense. Son niveau de jeu est déjà très élevé. J’ai vu que l’an dernier, au même moment de la saison, il était 660e. Et main­te­nant, il est 68e. Je suis persuadé qu’il va encore aller plus haut au cours de la saison. Après, est‐ce qu’il sera un jour n°1 mondial… Je ne sais pas. Personne ne peut le dire, atten­dons de voir. Mais il en a le poten­tiel, oui. Il a le niveau pour faire de grandes choses. Comme tout le monde, je suis assez excité à l’idée de l’af­fronter, de l’avoir de l’autre côté du filet. Oui, j’ai envie de jouer contre lui. On verra si c’est pour bientôt. »