« Je pense faire mon retour sur le circuit en 2027, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a annoncé Juan Carlos Ferrero il y a 10 jours au micro de Movistar.
Un retour qui suscite beaucoup de rumeurs puisque certaines sources évoquent carrément une potentielle collaboration avec Jannik Sinner, grand rival de Carlos Alcaraz, avec qui Ferrero est resté près de sept ans.
Interrogé à ce sujet en marge de sa présence à la Laver Cup, l’Espagnol a en tout cas fait part de son enthousiasme.
Carlos Alcaraz asked by @jamesgraysport about Juan Carlos Ferrero coming back to the tour in 2027.— Tennis Unfiltered Podcast (@UnfilterTennis) September 24, 2026
« I am really happy that he is coming back to the tour. See him around. It is going to be great. Whoever he is going to coach, I think the player is going to be great. »
« Je suis vraiment ravi qu’il revienne sur le circuit. On se croisera sûrement. Ça va être génial. Peu importe le joueur qu’il va entraîner, je pense que ce joueur va devenir excellent », a déclaré Alcaraz, désormais entraîné par Samuel Lopez, membre de l’académie de… Juan Carlos Ferrero.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 15:45