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Carlos Alcaraz, sur le retour de son ancien coach, Juan Carlos Ferrero : « Peu importe le joueur qu’il va entraîner… »

Par
Thomas S
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« Je pense faire mon retour sur le circuit en 2027, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a annoncé Juan Carlos Ferrero il y a 10 jours au micro de Movistar. 

Un retour qui suscite beau­coup de rumeurs puisque certaines sources évoquent carré­ment une poten­tielle colla­bo­ra­tion avec Jannik Sinner, grand rival de Carlos Alcaraz, avec qui Ferrero est resté près de sept ans. 

Interrogé à ce sujet en marge de sa présence à la Laver Cup, l’Espagnol a en tout cas fait part de son enthousiasme. 

« Je suis vrai­ment ravi qu’il revienne sur le circuit. On se croi­sera sûre­ment. Ça va être génial. Peu importe le joueur qu’il va entraîner, je pense que ce joueur va devenir excellent », a déclaré Alcaraz, désor­mais entraîné par Samuel Lopez, membre de l’aca­démie de… Juan Carlos Ferrero. 

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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