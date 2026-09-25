« Je pense faire mon retour sur le circuit en 2027, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a annoncé Juan Carlos Ferrero il y a 10 jours au micro de Movistar.

Un retour qui suscite beau­coup de rumeurs puisque certaines sources évoquent carré­ment une poten­tielle colla­bo­ra­tion avec Jannik Sinner, grand rival de Carlos Alcaraz, avec qui Ferrero est resté près de sept ans.

Interrogé à ce sujet en marge de sa présence à la Laver Cup, l’Espagnol a en tout cas fait part de son enthousiasme.

Carlos Alcaraz asked by @jamesgraysport about Juan Carlos Ferrero coming back to the tour in 2027.



« I am really happy that he is coming back to the tour. See him around. It is going to be great. Whoever he is going to coach, I think the player is going to be great. » — Tennis Unfiltered Podcast (@UnfilterTennis) September 24, 2026

« Je suis vrai­ment ravi qu’il revienne sur le circuit. On se croi­sera sûre­ment. Ça va être génial. Peu importe le joueur qu’il va entraîner, je pense que ce joueur va devenir excellent », a déclaré Alcaraz, désor­mais entraîné par Samuel Lopez, membre de l’aca­démie de… Juan Carlos Ferrero.