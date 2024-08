Carlos Alcaraz va faire son retour ce jeudi 15 août à Cincinnati, après quelques jours de vacances bien mérités.

L’Espagnol n’a pas réussi à gagner la médaille d’or aux Jeux Olympiques, mais réalise tout de même une saison démen­tielle, avec ses titres à Roland Garros et à Wimbledon.

Un enchaî­ne­ment physi­que­ment compliqué sur lequel il est revenu pour Eurosport, affir­mant égale­ment sa satis­fac­tion par rapport aux derniers mois qu’il a vécus.

« Je suis égale­ment très content de mon tennis et de la façon dont j’ai géré les diffé­rentes situa­tions. Je pense que j’ai beau­coup progressé en tant que joueur, donc je suis très content. La saison n’est pas terminée et nous devons conti­nuer à donner le meilleur de nous‐mêmes, mais je me souvien­drai bien sûr de ces mois pour le reste de ma vie. C’était très exigeant, Roland‐Garros et Wimbledon ont été de grands tour­nois. Peut‐être que j’étais physi­que­ment touché par quelques douleurs dont j’ai dû m’oc­cuper. C’est pour­quoi j’ai proba­ble­ment eu plus de jours pour récu­pérer et ne rien faire. Mais je suis très satis­fait de mes trois derniers tournois. »