Toujours blessé au poignet et forfait pour Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a donné une longue et passionnante interview au célèbre magazine, Vanity Fair.
Et après avoir évoqué sa grande et belle rivalité avec Jannik Sinner et admis qu’il se sentait parfois dépassé à propos de sa carrière, l’Espagnol a cette fois tenu à se démarquer des éternelles comparaisons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
L’une d’entre elles, partuclièrement élogieuse, venait d’ailleurs de l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem. Extraits.
« Djokovic lui‐même a déclaré qu’Alcaraz réunissait « le meilleur du Big 3 » : le sien, celui de Federer et celui de Nadal. Mais Alcaraz estime qu’il a dépassé le stade des simples comparaisons. « Nous en sommes arrivés à un point où les comparaisons n’ont plus lieu d’être », affirme‐t‐il. Il sait toutefois apprécier un compliment comme celui de Djokovic. « Ça fait plaisir à entendre », dit‐il avant de marquer une pause, puis de sourire comme un jeune garçon qui vient d’être félicité par l’une de ses idoles : « C’est vraiment cool. » Il se ressaisit : « Mais je cherche toujours à développer mon propre style, c’est ce que j’ai créé et je me suis entraîné pour le perfectionner. Je n’ai copié personne », dit‐il. « Les gens savent désormais que je suis Carlos Alcaraz. » »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 18:04