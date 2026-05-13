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Carlos Alcaraz, sur les décla­ra­tions de Novak Djokovic à son sujet : « Je n’ai copié personne »

Par
Thomas S
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Toujours blessé au poignet et forfait pour Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a donné une longue et passion­nante inter­view au célèbre maga­zine, Vanity Fair.

Et après avoir évoqué sa grande et belle riva­lité avec Jannik Sinner et admis qu’il se sentait parfois dépassé à propos de sa carrière, l’Espagnol a cette fois tenu à se démar­quer des éter­nelles compa­rai­sons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. 

L’une d’entre elles, partu­cliè­re­ment élogieuse, venait d’ailleurs de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem. Extraits. 

« Djokovic lui‐même a déclaré qu’Alcaraz réunis­sait « le meilleur du Big 3 » : le sien, celui de Federer et celui de Nadal. Mais Alcaraz estime qu’il a dépassé le stade des simples compa­rai­sons. « Nous en sommes arrivés à un point où les compa­rai­sons n’ont plus lieu d’être », affirme‐t‐il. Il sait toute­fois appré­cier un compli­ment comme celui de Djokovic. « Ça fait plaisir à entendre », dit‐il avant de marquer une pause, puis de sourire comme un jeune garçon qui vient d’être féli­cité par l’une de ses idoles : « C’est vrai­ment cool. » Il se ressaisit : « Mais je cherche toujours à déve­lopper mon propre style, c’est ce que j’ai créé et je me suis entraîné pour le perfec­tionner. Je n’ai copié personne », dit‐il. « Les gens savent désor­mais que je suis Carlos Alcaraz. » »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 18:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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