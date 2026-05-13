Toujours blessé au poignet et forfait pour Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a donné une longue et passion­nante inter­view au célèbre maga­zine, Vanity Fair.

Et après avoir évoqué sa grande et belle riva­lité avec Jannik Sinner et admis qu’il se sentait parfois dépassé à propos de sa carrière, l’Espagnol a cette fois tenu à se démar­quer des éter­nelles compa­rai­sons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

L’une d’entre elles, partu­cliè­re­ment élogieuse, venait d’ailleurs de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem. Extraits.

« Djokovic lui‐même a déclaré qu’Alcaraz réunis­sait « le meilleur du Big 3 » : le sien, celui de Federer et celui de Nadal. Mais Alcaraz estime qu’il a dépassé le stade des simples compa­rai­sons. « Nous en sommes arrivés à un point où les compa­rai­sons n’ont plus lieu d’être », affirme‐t‐il. Il sait toute­fois appré­cier un compli­ment comme celui de Djokovic. « Ça fait plaisir à entendre », dit‐il avant de marquer une pause, puis de sourire comme un jeune garçon qui vient d’être féli­cité par l’une de ses idoles : « C’est vrai­ment cool. » Il se ressaisit : « Mais je cherche toujours à déve­lopper mon propre style, c’est ce que j’ai créé et je me suis entraîné pour le perfec­tionner. Je n’ai copié personne », dit‐il. « Les gens savent désor­mais que je suis Carlos Alcaraz. » »