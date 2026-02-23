Lauréat de 26e titre de sa carrière à seulement 22 ans, après sa victoire écrasante sur Arthur Fuls en finale de l’ATP 500 de Doha, Carlos Alcaraz peut se targuer d’avoir déjà presque tout gagné, sur toutes les surfaces et dans tous les endroits du monde.
Une qualité essentielle pour l’actuel numéro 1 mondial qui a lui même employé le terme « caméléon ». Et au vu de la diversité de son palmarès, ce la ne fait absolument aucun doute.
« Cela signifie que je suis un caméléon, et c’est la clé pour être un grand joueur de tennis et un grand athlète. On ne peut pas se contenter de bien jouer au même endroit, surtout dans le monde du tennis, car on voyage constamment, on se déplace, on découvre des lieux complètement différents où les situations sont également différentes. Je suis heureux de constater que je peux m’adapter à toutes les situations et que je peux bien jouer. Si je rate des tournois, je participerai à tous les matchs », a déclaré Carlos Alcaraz après son titre au Qatar chez nos confrères de Marca.
Publié le lundi 23 février 2026 à 13:43