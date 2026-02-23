Lauréat de 26e titre de sa carrière à seule­ment 22 ans, après sa victoire écra­sante sur Arthur Fuls en finale de l’ATP 500 de Doha, Carlos Alcaraz peut se targuer d’avoir déjà presque tout gagné, sur toutes les surfaces et dans tous les endroits du monde.

Une qualité essen­tielle pour l’ac­tuel numéro 1 mondial qui a lui même employé le terme « camé­léon ». Et au vu de la diver­sité de son palmarès, ce la ne fait abso­lu­ment aucun doute.

« Cela signifie que je suis un camé­léon, et c’est la clé pour être un grand joueur de tennis et un grand athlète. On ne peut pas se contenter de bien jouer au même endroit, surtout dans le monde du tennis, car on voyage constam­ment, on se déplace, on découvre des lieux complè­te­ment diffé­rents où les situa­tions sont égale­ment diffé­rentes. Je suis heureux de constater que je peux m’adapter à toutes les situa­tions et que je peux bien jouer. Si je rate des tour­nois, je parti­ci­perai à tous les matchs », a déclaré Carlos Alcaraz après son titre au Qatar chez nos confrères de Marca.