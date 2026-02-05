AccueilATPCarlos Alcaraz sur sa plus grosse faiblesse : "Les joueurs savaient que...
ATP

Carlos Alcaraz sur sa plus grosse faiblesse : « Les joueurs savaient que c’était quelque chose que je ne maîtri­sais pas »

Thomas S
Par Thomas S

Récemment de passage sur la chaîne Youtube du cham­pion de golf, Bryson DeChambeau, Carlos Alcaraz, fraî­che­ment titré à l’Open d’Australie, a révélé l’as­pect du jeu sur lequel il avait le plus travaillé au cours de ces dernières. 

Et c’est sans surprise le service qui, comme il le dit, a pris une place encore plus cruciale sur le circuit professionnel. 

« Le service. Au tennis, au cours des cinq dernières années, le service a pris plus d’im­por­tance dans le jeu, tout comme le coup droit en course. J’avais un peu de mal, donc les joueurs savaient que c’était quelque chose que je ne maîtri­sais pas aussi bien que d’autres aspects du jeu. J’ai beau­coup travaillé là‐dessus, juste pour me sentir à l’aise. Quand je courais, j’es­sayais tout le temps de défendre au lieu d’at­ta­quer. J’ai regardé beau­coup de matchs des joueurs, juste pour voir ce qu’ils font bien et mal pendant les tour­nois. Ainsi, je sais quelles parties du jeu ils maîtrisent bien ou moins bien. »

Publié le jeudi 5 février 2026 à 14:14

