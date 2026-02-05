Récemment de passage sur la chaîne Youtube du champion de golf, Bryson DeChambeau, Carlos Alcaraz, fraîchement titré à l’Open d’Australie, a révélé l’aspect du jeu sur lequel il avait le plus travaillé au cours de ces dernières.
Et c’est sans surprise le service qui, comme il le dit, a pris une place encore plus cruciale sur le circuit professionnel.
« Le service. Au tennis, au cours des cinq dernières années, le service a pris plus d’importance dans le jeu, tout comme le coup droit en course. J’avais un peu de mal, donc les joueurs savaient que c’était quelque chose que je ne maîtrisais pas aussi bien que d’autres aspects du jeu. J’ai beaucoup travaillé là‐dessus, juste pour me sentir à l’aise. Quand je courais, j’essayais tout le temps de défendre au lieu d’attaquer. J’ai regardé beaucoup de matchs des joueurs, juste pour voir ce qu’ils font bien et mal pendant les tournois. Ainsi, je sais quelles parties du jeu ils maîtrisent bien ou moins bien. »
Publié le jeudi 5 février 2026 à 14:14