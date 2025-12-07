Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrou­ve­ront quelques jours avant le début de l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février), à l’occasion d’un match d’exhibition le 10 janvier prochain en Corée du Sud.

Dans des propos accordés à Tennis Korea et relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a évoqué sa riva­lité avec son concur­rent italien.

« Jannik et moi sommes sur le circuit depuis notre plus jeune âge et nous connais­sons parfai­te­ment le jeu l’un de l’autre. Il n’y a presque rien à cacher sur le court. Jannik est un joueur qui n’a prati­que­ment aucune faiblesse. Il est puis­sant en attaque et sa défense est incroya­ble­ment rapide et stable. Il a complè­te­ment dominé la saison 2025, rempor­tant deux Grands Chelems, les Finales ATP et restant dans la course pour la place de numéro 1 mondial jusqu’à la fin. Bien jouer contre lui ne suffit pas. Il faut rester concentré tout au long du match et il n’y a pas de place pour la complai­sance. C’est un joueur contre lequel il faut se donner à 100 % du premier au dernier point pour avoir une chance de gagner. »