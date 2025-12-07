Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouveront quelques jours avant le début de l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février), à l’occasion d’un match d’exhibition le 10 janvier prochain en Corée du Sud.
Dans des propos accordés à Tennis Korea et relayés par Punto de Break, le numéro 1 mondial a évoqué sa rivalité avec son concurrent italien.
« Jannik et moi sommes sur le circuit depuis notre plus jeune âge et nous connaissons parfaitement le jeu l’un de l’autre. Il n’y a presque rien à cacher sur le court. Jannik est un joueur qui n’a pratiquement aucune faiblesse. Il est puissant en attaque et sa défense est incroyablement rapide et stable. Il a complètement dominé la saison 2025, remportant deux Grands Chelems, les Finales ATP et restant dans la course pour la place de numéro 1 mondial jusqu’à la fin. Bien jouer contre lui ne suffit pas. Il faut rester concentré tout au long du match et il n’y a pas de place pour la complaisance. C’est un joueur contre lequel il faut se donner à 100 % du premier au dernier point pour avoir une chance de gagner. »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 13:25