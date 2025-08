Interrogé sur sa grande et belle riva­lité avec Jannik Sinner dans sa récente inter­view accordée au Financial Times, Carlos Alcaraz s’est dit recon­nais­sant d’avoir l’op­por­tu­nité de s’amé­liorer grâce à celle‐ci.

« Cette riva­lité avec Sinner s’in­ten­sifie de plus en plus, et j’en suis vrai­ment recon­nais­sant, car cela me donne l’oc­ca­sion de me donner à 100 % à chaque entraî­ne­ment, chaque jour, simple­ment pour être meilleur. Car le niveau que je dois main­tenir pour battre Jannik est vrai­ment élevé. »