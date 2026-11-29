Si la logique est respectée ce dimanche lors de la finale de la Coupe Davis entre l’Espagne et l’Italie, triple tenante du titre, Lorenzo Musetti devrait affronter Rafael Jodar tandis que Carlos Alcaraz ferait face à Flavio Cobolli.
En conférence de presse, Alcaraz a évoqué ce potentiel duel contre le 7e mondial, qui reste sur cinq défaites consécutives (trois au Masters et deux depuis le début de la semaine à Bologne).
« Qui sait qui va jouer dimanche ? Il fait partie du top 10. Peu importe qu’il soit arrivé ici avec peu de victoires ces derniers temps, il reste dans le top 10. Il a beaucoup de potentiel. Il a un excellent niveau. Il ne faut pas prendre ces victoires pour acquises. Je vais faire de mon mieux. Je vais être très concentré et j’espère aider l’équipe en marquant des points », a déclaré le numéro 3 mondial, tombeur de Flavio Cobolli à Turin la semaine dernière (6−4, 6–1).
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.