Si la logique est respectée ce dimanche lors de la finale de la Coupe Davis entre l’Espagne et l’Italie, triple tenante du titre, Lorenzo Musetti devrait affronter Rafael Jodar tandis que Carlos Alcaraz ferait face à Flavio Cobolli.

En confé­rence de presse, Alcaraz a évoqué ce poten­tiel duel contre le 7e mondial, qui reste sur cinq défaites consé­cu­tives (trois au Masters et deux depuis le début de la semaine à Bologne).

« Qui sait qui va jouer dimanche ? Il fait partie du top 10. Peu importe qu’il soit arrivé ici avec peu de victoires ces derniers temps, il reste dans le top 10. Il a beau­coup de poten­tiel. Il a un excellent niveau. Il ne faut pas prendre ces victoires pour acquises. Je vais faire de mon mieux. Je vais être très concentré et j’espère aider l’équipe en marquant des points », a déclaré le numéro 3 mondial, tombeur de Flavio Cobolli à Turin la semaine dernière (6−4, 6–1).