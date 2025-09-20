Invité à s’exprimer en conférence de presse sur Yannick Noah, son capitaine pendant la Laver Cup, Carlos Alcaraz a dit beaucoup de bien du dernier vainqueur français de Roland‐Garros.
« Je transpire maintenant. Jusqu’à présent, notre relation a été formidable. Je l’ai rencontré pour la première fois l’année dernière à la Laver Cup, je ne le connais pas beaucoup, juste un peu. Il dégage une énergie incroyable et il est aussi très drôle, il raconte de belles histoires en dehors du terrain, il est fantastique. Ensuite, tu sais, sur le terrain, je pense que, comme je l’ai dit, il m’apporte une grande énergie et je crois qu’il est important pour l’équipe d’avoir ces bonnes vibrations, cette énergie positive avant les entraînements, avant les matchs. Je pense que lui et Tim (Henman) forment vraiment une excellente équipe qui nous guidera de la meilleure façon possible. »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 15:22