Invité à s’ex­primer en confé­rence de presse sur Yannick Noah, son capi­taine pendant la Laver Cup, Carlos Alcaraz a dit beau­coup de bien du dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros.

« Je trans­pire main­te­nant. Jusqu’à présent, notre rela­tion a été formi­dable. Je l’ai rencontré pour la première fois l’année dernière à la Laver Cup, je ne le connais pas beau­coup, juste un peu. Il dégage une énergie incroyable et il est aussi très drôle, il raconte de belles histoires en dehors du terrain, il est fantas­tique. Ensuite, tu sais, sur le terrain, je pense que, comme je l’ai dit, il m’ap­porte une grande énergie et je crois qu’il est impor­tant pour l’équipe d’avoir ces bonnes vibra­tions, cette énergie posi­tive avant les entraî­ne­ments, avant les matchs. Je pense que lui et Tim (Henman) forment vrai­ment une excel­lente équipe qui nous guidera de la meilleure façon possible. »