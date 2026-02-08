Devenu à 22 ans le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait la tournée des médias, et a notam­ment accordé une inter­view au média madri­lène AS.

Le numéro 1 mondial a été inter­rogé sur les compa­rai­sons au début de sa carrière avec Rafael Nadal.

Journaliste : « Rafa (Nadal) était dans les tribunes lors de votre finale en Australie contre Djokovic. Au début de votre carrière, on vous compa­rait beau­coup à lui, mais vous disiez toujours ‘je suis Carlos’. C’est désor­mais chose faite : vous avez son nom et les gens vous recon­naissent comme Carlos Alcaraz… »

Alcaraz : « Oui, je pense que c’est vrai. Je ne vois plus autant de compa­rai­sons qu’a­vant. Mais avec ce que j’ac­com­plis, on me compare non seule­ment à Rafa, mais aussi au « Big Three », et je ne sais pas ce qui est pire (il rit). Les compa­rai­sons avec les jeunes seront toujours là, jusqu’à 26 ou 27 ans. Mais je suppose que j’ai réussi à être moi‐même, à suivre mon chemin, à écrire ma propre histoire. C’est très agréable qu’ils se concentrent désor­mais sur mon propre parcours. »