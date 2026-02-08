Devenu à 22 ans le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz a fait la tournée des médias, et a notamment accordé une interview au média madrilène AS.
Le numéro 1 mondial a été interrogé sur les comparaisons au début de sa carrière avec Rafael Nadal.
Journaliste : « Rafa (Nadal) était dans les tribunes lors de votre finale en Australie contre Djokovic. Au début de votre carrière, on vous comparait beaucoup à lui, mais vous disiez toujours ‘je suis Carlos’. C’est désormais chose faite : vous avez son nom et les gens vous reconnaissent comme Carlos Alcaraz… »
Alcaraz : « Oui, je pense que c’est vrai. Je ne vois plus autant de comparaisons qu’avant. Mais avec ce que j’accomplis, on me compare non seulement à Rafa, mais aussi au « Big Three », et je ne sais pas ce qui est pire (il rit). Les comparaisons avec les jeunes seront toujours là, jusqu’à 26 ou 27 ans. Mais je suppose que j’ai réussi à être moi‐même, à suivre mon chemin, à écrire ma propre histoire. C’est très agréable qu’ils se concentrent désormais sur mon propre parcours. »
Publié le dimanche 8 février 2026 à 08:26