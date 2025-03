Officiellement retraité de ses acti­vités d’ar­bitre du circuit profes­sionnel depuis la fin de la saison 2024, Carlos Bernardes a accordé une inter­view à nos confrères italiens du Corriere della Sera.

Et après avoir raconté une anec­dote avec Carlos Alcaraz dans un avion et une autre concer­nant un match entre Andy Roddick et Roger Federer, l’an­cien offi­ciel brési­lien s’est exprimé sur l’in­croyable longé­vité de Novak Djokovic et sur ses perpec­tives d’après carrière. Extraits.

En ce qui concerne le tennis, Novak Djokovic continue d’être sous les feux des projec­teurs à presque 38 ans.

« Les résul­tats sont là : il a atteint les demi‐finales de l’Open d’Australie, malheu­reu­se­ment il s’est retiré et a même dû publier le test pour prouver qu’il était effec­ti­ve­ment blessé. Son dernier grand exploit fut l’or aux Jeux olym­piques : c’était sa dernière chance et il a gagné. Il a reçu beau­coup de critiques au cours de sa carrière, mais il continue de gagner.

Après avoir marqué l’histoire, il sera diffi­cile pour Djokovic de commencer une vie normale.

« Pour ceux qui travaillent et pour ceux qui jouent, terminer une acti­vité est un moment compliqué car cela signifie commencer une nouvelle vie. Après le tennis, il peut tout faire, même devenir Premier ministre de la Serbie, mais j’es­père qu’il ne se lancera pas en poli­tique car c’est un domaine qui divise. »