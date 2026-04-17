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Carlos Bernardes, ancien arbitre du circuit : « Il n’y a plus beau­coup de magi­ciens comme avant, à l’instar de Fabrice Santoro. Mais un match entre Bublik et Alcaraz, je le regar­de­rais sans hésiter » 

Par
Laurent Trupiano
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Aujourd’hui retiré du circuit, l’an­cien célèbre arbitre, Carlos Bernardes, qui avait été souvent bous­culé par Rafael Nadal, a changé de camp. Désormais direc­teur du Challenger de Monza, Carlos a bien voulu répondre aux ques­tions de Tennisnet.

Quand notre confrère lui a demandé pour quel match il était prêt à acheter un billet, sa réponse a été immédiate.

« J’aime Alexander Bublik et son style de jeu. Sa tech­nique est toujours spec­ta­cu­laire et il est redou­table pour n’im­porte quel adver­saire. J’apprécie aussi beau­coup Carlos Alcaraz, surtout sa créa­ti­vité. Il n’y a plus beau­coup de « magi­ciens » comme avant, à l’instar de Fabrice Santoro. Mais un match entre Bublik et Alcaraz… je le regar­de­rais sans hésiter. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 11:44

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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