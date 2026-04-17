Aujourd’hui retiré du circuit, l’an­cien célèbre arbitre, Carlos Bernardes, qui avait été souvent bous­culé par Rafael Nadal, a changé de camp. Désormais direc­teur du Challenger de Monza, Carlos a bien voulu répondre aux ques­tions de Tennisnet.

Quand notre confrère lui a demandé pour quel match il était prêt à acheter un billet, sa réponse a été immédiate.

« J’aime Alexander Bublik et son style de jeu. Sa tech­nique est toujours spec­ta­cu­laire et il est redou­table pour n’im­porte quel adver­saire. J’apprécie aussi beau­coup Carlos Alcaraz, surtout sa créa­ti­vité. Il n’y a plus beau­coup de « magi­ciens » comme avant, à l’instar de Fabrice Santoro. Mais un match entre Bublik et Alcaraz… je le regar­de­rais sans hésiter. »