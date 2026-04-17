Aujourd’hui retiré du circuit, l’ancien célèbre arbitre, Carlos Bernardes, qui avait été souvent bousculé par Rafael Nadal, a changé de camp. Désormais directeur du Challenger de Monza, Carlos a bien voulu répondre aux questions de Tennisnet.
Quand notre confrère lui a demandé pour quel match il était prêt à acheter un billet, sa réponse a été immédiate.
« J’aime Alexander Bublik et son style de jeu. Sa technique est toujours spectaculaire et il est redoutable pour n’importe quel adversaire. J’apprécie aussi beaucoup Carlos Alcaraz, surtout sa créativité. Il n’y a plus beaucoup de « magiciens » comme avant, à l’instar de Fabrice Santoro. Mais un match entre Bublik et Alcaraz… je le regarderais sans hésiter. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 11:44