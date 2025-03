Légende de l’ar­bi­trage et offi­ciel­le­ment retraité depuis la fin de la saison 2024, Carlos Bernardes et ses plus de 8000 matchs au comp­teur est récem­ment sorti de son droit de réserve en accor­dant une inter­view au quoti­dien italien Corriere Della Sera.

Invité à dévoiler une anec­dote rigo­lote et récente, l’an­cien offi­ciel brési­lien en a raconté une à propos de Carlos Alcaraz durant un vol entre deux tour­nois en Amérique.

« J’ai parcouru plus de 6 millions de miles avec diffé­rentes compa­gnies aériennes, j’ai quelques points sur ma carte de fidé­lité et beau­coup d’ex­pé­rience. L’année dernière, lors du voyage entre Rio et Acapulco, je voya­geais en classe affaires. Alcaraz est venu me voir et m’a dit de manière amicale : ‘Comment se fait‐il qu’un arbitre voyage en classe affaires et moi en classe économique ?’. »