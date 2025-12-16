Figure emblé­ma­tique de l’arbitrage, offi­ciel­le­ment retraité depuis la fin de la saison 2024, Carlos Bernardes s’est exprimé dans une inter­view accordée à Ubitennis.

L’ancien offi­ciel iden­tifie ce qu’il consi­dère comme le prin­cipal frein au déve­lop­pe­ment du tennis moderne, une analyse qui ne fera sans doute pas l’unanimité auprès des passionnés.

« Il est diffi­cile d’ima­giner une règle qui pour­rait changer radi­ca­le­ment le tennis. L’un des prin­ci­paux problèmes du tennis est le temps. Si vous regardez un match, il peut durer 40,50 minutes ou 4,5 heures, et ce problème de ne pas savoir quand il commence et quand il finit, ce que l’on peut faire entre‐temps, est la partie complexe de ce sport. Trouver une solu­tion au problème du temps rendrait le tennis plus attrayant pour les géné­ra­tions futures. Certains tour­nois tentent d’ex­pé­ri­menter quelque chose dans ce sens, mais il s’agit toujours d’ex­hi­bi­tions et je n’aime pas trop ça. Toutes les orga­ni­sa­tions doivent se réunir pour trouver une solu­tion à ce problème, sans trop changer le sport, mais en le rendant plus attrayant pour le public. »