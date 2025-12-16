Figure emblématique de l’arbitrage, officiellement retraité depuis la fin de la saison 2024, Carlos Bernardes s’est exprimé dans une interview accordée à Ubitennis.
L’ancien officiel identifie ce qu’il considère comme le principal frein au développement du tennis moderne, une analyse qui ne fera sans doute pas l’unanimité auprès des passionnés.
« Il est difficile d’imaginer une règle qui pourrait changer radicalement le tennis. L’un des principaux problèmes du tennis est le temps. Si vous regardez un match, il peut durer 40,50 minutes ou 4,5 heures, et ce problème de ne pas savoir quand il commence et quand il finit, ce que l’on peut faire entre‐temps, est la partie complexe de ce sport. Trouver une solution au problème du temps rendrait le tennis plus attrayant pour les générations futures. Certains tournois tentent d’expérimenter quelque chose dans ce sens, mais il s’agit toujours d’exhibitions et je n’aime pas trop ça. Toutes les organisations doivent se réunir pour trouver une solution à ce problème, sans trop changer le sport, mais en le rendant plus attrayant pour le public. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 12:52