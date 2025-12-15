Officiellement retraité depuis un an, Carlos Bernardes, qui a arbitré pendant près de 40 ans sur le circuit professionnel, a récemment accordé une petite interview à nos confrères italiens d’Ubitennis.
Victime d’un infarctus en 2021, le Brésilien est revenu sur cet évènement qui a failli lui coûter la vie.
« Un arrêt cardiaque vous change profondément. J’ai passé dix jours à l’hôpital après ce qui m’est arrivé et j’y ai rencontré tellement de médecins, tellement d’infirmières. Ils vivent cela tous les jours, le premier cardiologue à qui j’ai parlé m’a dit que la même chose était arrivée à son frère. Beaucoup de joueurs m’ont parlé de leur mère ou de leur père, le kiné de Djokovic m’a dit qu’il avait eu du mal à dormir pendant trois mois parce qu’il avait peur de fermer les yeux. À ce moment‐là, vous pensez qu’on vous a donné une seconde chance et vous profitez donc de la vie. J’ai perdu deux amis ces dernières années, dont Massimo Morelli, l’arbitre de chaise italien, et je me souviens qu’il faisait beaucoup de choses, qu’il planifiait tout. Parfois, nous oublions de vivre l’instant présent sans trop planifier. Cela vous fait réfléchir, car c’est une expérience difficile, car vous pourriez disparaître sans préavis. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 17:26