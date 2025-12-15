Officiellement retraité depuis un an, Carlos Bernardes, qui a arbitré pendant près de 40 ans sur le circuit profes­sionnel, a récem­ment accordé une petite inter­view à nos confrères italiens d’Ubitennis.

Victime d’un infarctus en 2021, le Brésilien est revenu sur cet évène­ment qui a failli lui coûter la vie.

« Un arrêt cardiaque vous change profon­dé­ment. J’ai passé dix jours à l’hôpital après ce qui m’est arrivé et j’y ai rencontré telle­ment de méde­cins, telle­ment d’infirmières. Ils vivent cela tous les jours, le premier cardio­logue à qui j’ai parlé m’a dit que la même chose était arrivée à son frère. Beaucoup de joueurs m’ont parlé de leur mère ou de leur père, le kiné de Djokovic m’a dit qu’il avait eu du mal à dormir pendant trois mois parce qu’il avait peur de fermer les yeux. À ce moment‐là, vous pensez qu’on vous a donné une seconde chance et vous profitez donc de la vie. J’ai perdu deux amis ces dernières années, dont Massimo Morelli, l’ar­bitre de chaise italien, et je me souviens qu’il faisait beau­coup de choses, qu’il plani­fiait tout. Parfois, nous oublions de vivre l’ins­tant présent sans trop plani­fier. Cela vous fait réflé­chir, car c’est une expé­rience diffi­cile, car vous pour­riez dispa­raître sans préavis. »