Retraité depuis la finale du Masters en novembre dernier, après une carrière de près de 40 ans dans le tennis, le célèbre arbitre Carlos Bernardes a accordé une inter­view à Tuttosport dans laquelle il a estimé que le Big 3 ne serait jamais égalé.

« Ce qu’ils faisaient était impres­sion­nant. Federer, Nadal et Djokovic étaient des personnes diffé­rentes avec des styles diffé­rents, mais c’était très spécial de les voir de près. Leur époque, avec Murray, Wawrinka, Del Potro, Ferrer et bien d’autres, a été la plus belle de l’his­toire du tennis. J’ai égale­ment vécu les années Sampras et Agassi, mais elles n’étaient pas aussi intenses. Et je ne pense même pas que Sinner et Alcaraz puissent suivre le rythme des 3 grands, qui ont été 20 ans au sommet. Aujourd’hui, tout va trop vite, je ne pense pas qu’ils puissent capter le public aussi long­temps que Roger, Rafa et Nole. »