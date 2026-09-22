En grande souf­france physique sur le court à Cincinnati comme à l’US Open, Novak Djokovic a vécu une tournée améri­caine catas­tro­phique avec deux défaites en deux matchs.

Son kiné­si­thé­ra­peute, Carlos Costa, a donné une inter­view dans laquelle il évoque l’état d’es­prit actuel du Serbe de 39 ans.

Carlos Costa, Novak Djokovic’s physio.



« Djokovic pushes himself to the limit in every match. For him, not winning the US Open or not going deep in a tour­na­ment is a major defeat. He is not used to that, and it is a huge source of frus­tra­tion. In his mind, he still believes he… pic.twitter.com/3ENa1dK8k5 — José Morgado (@josemorgado) September 22, 2026

« Djokovic se donne à fond à chaque match. Pour lui, ne pas remporter l’US Open ou ne pas aller loin dans un tournoi est un échec majeur. Il n’est pas habitué à cela, et c’est une immense source de frus­tra­tion. Dans son esprit, il continue de croire qu’il peut remporter les plus grands titres, et la vérité, c’est qu’il a atteint la finale de l’Open d’Australie et les demi‐finales de Wimbledon. À ce stade de sa carrière, il prend géné­ra­le­ment un peu de recul après ses défaites. Il réflé­chit, se recentre, et lorsqu’il revient, c’est à pleine intensité. »