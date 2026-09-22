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Carlos Costa, kiné de Djokovic : « Dans son esprit, Novak continue de croire ça »

Par
Baptiste Mulatier
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1955

En grande souf­france physique sur le court à Cincinnati comme à l’US Open, Novak Djokovic a vécu une tournée améri­caine catas­tro­phique avec deux défaites en deux matchs. 

Son kiné­si­thé­ra­peute, Carlos Costa, a donné une inter­view dans laquelle il évoque l’état d’es­prit actuel du Serbe de 39 ans. 

« Djokovic se donne à fond à chaque match. Pour lui, ne pas remporter l’US Open ou ne pas aller loin dans un tournoi est un échec majeur. Il n’est pas habitué à cela, et c’est une immense source de frus­tra­tion. Dans son esprit, il continue de croire qu’il peut remporter les plus grands titres, et la vérité, c’est qu’il a atteint la finale de l’Open d’Australie et les demi‐finales de Wimbledon. À ce stade de sa carrière, il prend géné­ra­le­ment un peu de recul après ses défaites. Il réflé­chit, se recentre, et lorsqu’il revient, c’est à pleine intensité. »

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 18:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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