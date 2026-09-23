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Carlos Costa, kiné de Djokovic : « Il n’y a pas long­temps, ce joueur du top 10 a demandé conseil à Novak qui l’a immé­dia­te­ment aidé »

Par
Baptiste Mulatier
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Les témoi­gnages se multi­plient et le constat semble toujours être le même : Novak Djokovic se montre parti­cu­liè­re­ment bien­veillant envers ses adver­saires, et notam­ment envers les jeunes joueurs du circuit.

Dans un podcast portu­gais, le kiné­si­thé­ra­peute du Serbe, Carlos Costa, a évoqué la géné­ro­sité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« Il adore aider les jeunes joueurs. Il inter­rompt souvent son entraî­ne­ment pour donner des conseils à d’autres joueurs, même à ceux qu’il affronte sur le circuit. Il n’y a pas long­temps, Auger‐Aliassime lui a demandé conseil et Novak l’a immé­dia­te­ment aidé. La même chose s’est produite avec Fonseca. Les gens n’ont pas idée à quel point il aide les autres joueurs. »

La classe, tout simplement. 

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 18:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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