Les témoi­gnages se multi­plient et le constat semble toujours être le même : Novak Djokovic se montre parti­cu­liè­re­ment bien­veillant envers ses adver­saires, et notam­ment envers les jeunes joueurs du circuit.

Dans un podcast portu­gais, le kiné­si­thé­ra­peute du Serbe, Carlos Costa, a évoqué la géné­ro­sité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Il adore aider les jeunes joueurs. Il inter­rompt souvent son entraî­ne­ment pour donner des conseils à d’autres joueurs, même à ceux qu’il affronte sur le circuit. Il n’y a pas long­temps, Auger‐Aliassime lui a demandé conseil et Novak l’a immé­dia­te­ment aidé. La même chose s’est produite avec Fonseca. Les gens n’ont pas idée à quel point il aide les autres joueurs. »

Carlos Costa, Novak Djokovic’s physio.



« He loves helping younger players. He often stops trai­ning to give advice to other players, even those he is compe­ting against on the tour. Not long ago, Auger‐Aliassime asked him for some advice and Novak imme­dia­tely helped him. The same… pic.twitter.com/RUH9Q55pfA — José Morgado (@josemorgado) September 22, 2026

La classe, tout simplement.