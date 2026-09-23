Les témoignages se multiplient et le constat semble toujours être le même : Novak Djokovic se montre particulièrement bienveillant envers ses adversaires, et notamment envers les jeunes joueurs du circuit.
Dans un podcast portugais, le kinésithérapeute du Serbe, Carlos Costa, a évoqué la générosité de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
« Il adore aider les jeunes joueurs. Il interrompt souvent son entraînement pour donner des conseils à d’autres joueurs, même à ceux qu’il affronte sur le circuit. Il n’y a pas longtemps, Auger‐Aliassime lui a demandé conseil et Novak l’a immédiatement aidé. La même chose s’est produite avec Fonseca. Les gens n’ont pas idée à quel point il aide les autres joueurs. »
Carlos Costa, Novak Djokovic’s physio.— José Morgado (@josemorgado) September 22, 2026
« He loves helping younger players. He often stops training to give advice to other players, even those he is competing against on the tour. Not long ago, Auger‐Aliassime asked him for some advice and Novak immediately helped him. The same… pic.twitter.com/RUH9Q55pfA
La classe, tout simplement.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 18:51