Réputé pour être très méthodique dans sa préparation de ses échéances, Novak Djokovic est considéré par beaucoup de ses pairs, comme celui qui a la plus grande éthique de travail du circuit. Son kinésithérapeute actuel, Carlos Costa va également dans ce sens.
Dans des propos rapportés par Punto de Break, il explique que l’exigence personnelle de l’homme aux 24 titres en Grand Chelem s’étend également sur son propre staff.
« Je n’ai jamais rien vu de tel que Novak Djokovic. Sa vision, les efforts qu’il consacre chaque jour sur le court et son intensité. J’avais déjà vu quelque chose de similaire auparavant, mais jamais avec la constance de Djokovic. Il prête attention au moindre détail. Le temps qu’il nous faut pour lui donner la serviette… Si quelque chose n’est pas prévu, des tensions surgissent. Il va même jusqu’à mettre l’équipe à l’épreuve pour vérifier si nous recherchons réellement les meilleures stratégies de récupération et si nous appliquons les meilleurs traitements. Par exemple, il nous a demandé pourquoi Sinner faisait de l’entraînement visuel et pas nous. Il cherche constamment le moyen d’être le meilleur au monde. »
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 11:23