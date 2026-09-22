Réputé pour être très métho­dique dans sa prépa­ra­tion de ses échéances, Novak Djokovic est consi­déré par beau­coup de ses pairs, comme celui qui a la plus grande éthique de travail du circuit. Son kiné­si­thé­ra­peute actuel, Carlos Costa va égale­ment dans ce sens.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, il explique que l’exi­gence person­nelle de l’homme aux 24 titres en Grand Chelem s’étend égale­ment sur son propre staff.

« Je n’ai jamais rien vu de tel que Novak Djokovic. Sa vision, les efforts qu’il consacre chaque jour sur le court et son inten­sité. J’avais déjà vu quelque chose de simi­laire aupa­ra­vant, mais jamais avec la constance de Djokovic. Il prête atten­tion au moindre détail. Le temps qu’il nous faut pour lui donner la serviette… Si quelque chose n’est pas prévu, des tensions surgissent. Il va même jusqu’à mettre l’équipe à l’épreuve pour véri­fier si nous recher­chons réel­le­ment les meilleures stra­té­gies de récu­pé­ra­tion et si nous appli­quons les meilleurs trai­te­ments. Par exemple, il nous a demandé pour­quoi Sinner faisait de l’entraînement visuel et pas nous. Il cherche constam­ment le moyen d’être le meilleur au monde. »