En remportant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, grâce à une victoire en finale contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic avait « fini le jeu », glanant le seul titre qui manquait à son immense palmarès.
Dans un podcast portugais, le kinésithérapeute du Serbe, Carlos Costa, est revenu sur cet accomplissement.
Carlos Costa, Novak Djokovic’s physio.— José Morgado (@josemorgado) September 22, 2026
« His last great achievement was the Olympic Games. His current coach, Viktor Troicki, was the Davis Cup captain and told me that Novak had always been in a different category. He does mobility work on his own and does things outside of… pic.twitter.com/hMapn51x3Q
« Sa dernière grande réussite, ce sont les Jeux Olympiques. Son entraîneur actuel, Viktor Troicki, m’a confié que Novak avait toujours été d’un autre niveau. Il travaille sa mobilité tout seul et fait des choses en dehors des entraînements dont nous n’avons même pas connaissance. Quand il a décidé qu’il devait remporter la médaille d’or, tout a été planifié dans les moindres détails. Il ne vivait que pour cela, du moment où il se réveillait jusqu’à ce qu’il aille se coucher. Il accorde une importance capitale à la récupération et à la souplesse. Ses séances d’entraînement ressemblent à des matchs. Je n’ai jamais vu cela chez aucun autre joueur. Le niveau d’intensité et l’attention portée à chaque détail sont les mêmes. Les Serbes ont une intensité qui leur est propre. Parfois, leur façon de s’exprimer relève de leur culture ; cela fait tout simplement partie de leur identité. Il a une personnalité plus affirmée que la plupart des autres. Sa personnalité et son intensité à l’entraînement sont très différentes de ce que l’on voit habituellement, et c’est ce qui fait de lui ce qu’il est. Il possède un état d’esprit particulier qui lui permet d’élever son jeu technique et tactique à un autre niveau. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 12:27