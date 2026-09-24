En rempor­tant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, grâce à une victoire en finale contre Carlos Alcaraz, Novak Djokovic avait « fini le jeu », glanant le seul titre qui manquait à son immense palmarès.

Dans un podcast portu­gais, le kiné­si­thé­ra­peute du Serbe, Carlos Costa, est revenu sur cet accomplissement.

Carlos Costa, Novak Djokovic’s physio.



« His last great achie­ve­ment was the Olympic Games. His current coach, Viktor Troicki, was the Davis Cup captain and told me that Novak had always been in a different cate­gory. He does mobi­lity work on his own and does things outside of… pic.twitter.com/hMapn51x3Q — José Morgado (@josemorgado) September 22, 2026

« Sa dernière grande réus­site, ce sont les Jeux Olympiques. Son entraî­neur actuel, Viktor Troicki, m’a confié que Novak avait toujours été d’un autre niveau. Il travaille sa mobi­lité tout seul et fait des choses en dehors des entraî­ne­ments dont nous n’avons même pas connais­sance. Quand il a décidé qu’il devait remporter la médaille d’or, tout a été planifié dans les moindres détails. Il ne vivait que pour cela, du moment où il se réveillait jusqu’à ce qu’il aille se coucher. Il accorde une impor­tance capi­tale à la récu­pé­ra­tion et à la souplesse. Ses séances d’entraînement ressemblent à des matchs. Je n’ai jamais vu cela chez aucun autre joueur. Le niveau d’intensité et l’attention portée à chaque détail sont les mêmes. Les Serbes ont une inten­sité qui leur est propre. Parfois, leur façon de s’exprimer relève de leur culture ; cela fait tout simple­ment partie de leur iden­tité. Il a une person­na­lité plus affirmée que la plupart des autres. Sa person­na­lité et son inten­sité à l’entraînement sont très diffé­rentes de ce que l’on voit habi­tuel­le­ment, et c’est ce qui fait de lui ce qu’il est. Il possède un état d’esprit parti­cu­lier qui lui permet d’élever son jeu tech­nique et tactique à un autre niveau. »