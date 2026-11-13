Loin du circuit depuis la retraite de Rafael Nadal il y a deux ans, en novembre 2024, Carlos Moya est sorti du silence lors d’une interview accordée à Clay Tenis.
Après avoir affirmé que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner auraient pu battre Rafael Nadal à Roland‐Garros, l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 1998 a donné son avis sur la période actuelle que traverse Novak Djokovic.
Q. Djokovic traverse actuellement une période similaire à celle de Nadal : il ne gagne plus autant, son corps ne suit plus, et les gens commencent à douter. Comment pensez‐vous qu’il gère les spectres de la retraite ?
Carlos Moya : « Je ne vois pas seulement un parallèle avec Rafa, j’en vois un avec 99 % des joueurs qui prennent leur retraite. Au final, ce qui pousse 99 % des joueurs à prendre leur retraite, ce sont les blessures, l’âge et l’usure physique. Tout cela fait que l’on n’est plus capable de récupérer comme avant, qu’au lendemain d’un long match, on n’est plus aussi affûté. De plus, de nouveaux joueurs apparaissent qui nous surpassent en puissance. Cela est arrivé à tout le monde. Je trouve donc tout à fait normal ce qui arrive à Djokovic. Évidemment, il lui reste peu de temps compte tenu de son âge. Tout a une fin, au bout du compte. Et je vois un parallèle avec tous les grands noms de l’histoire du tennis ; peut‐être que le seul à ne pas avoir connu cela, c’est Sampras, qui a remporté un US Open et n’est pas revenu. Mais pour les autres, citez n’importe quel grand champion ou moins grand champion de l’histoire du tennis, et 99 % d’entre eux vivent, vivent actuellement ou ont vécu ce que Djokovic traverse en ce moment. C’est un processus tout à fait normal, où l’on se demande à quel moment on pense devoir prendre sa retraite, et où vient un moment où l’on se dit : Écoute, ça suffit, je n’en peux plus, tous ces entraînements, tous ces voyages, tout ça ne vaut plus la peine si je ne vise plus les tournois. »
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 12:59