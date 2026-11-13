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Carlos Moya, ancien coach de Nadal, sur Djokovic : « Il y a peut‐être un seul joueur qui n’a pas connu la même chose que Novak actuel­le­ment et ce n’est pas Rafa »

Par
Baptiste Mulatier
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Loin du circuit depuis la retraite de Rafael Nadal il y a deux ans, en novembre 2024, Carlos Moya est sorti du silence lors d’une inter­view accordée à Clay Tenis.

Après avoir affirmé que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner auraient pu battre Rafael Nadal à Roland‐Garros, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 1998 a donné son avis sur la période actuelle que traverse Novak Djokovic.

Q. Djokovic traverse actuel­le­ment une période simi­laire à celle de Nadal : il ne gagne plus autant, son corps ne suit plus, et les gens commencent à douter. Comment pensez‐vous qu’il gère les spectres de la retraite ?
Carlos Moya : « Je ne vois pas seule­ment un paral­lèle avec Rafa, j’en vois un avec 99 % des joueurs qui prennent leur retraite. Au final, ce qui pousse 99 % des joueurs à prendre leur retraite, ce sont les bles­sures, l’âge et l’usure physique. Tout cela fait que l’on n’est plus capable de récu­pérer comme avant, qu’au lende­main d’un long match, on n’est plus aussi affûté. De plus, de nouveaux joueurs appa­raissent qui nous surpassent en puis­sance. Cela est arrivé à tout le monde. Je trouve donc tout à fait normal ce qui arrive à Djokovic. Évidemment, il lui reste peu de temps compte tenu de son âge. Tout a une fin, au bout du compte. Et je vois un paral­lèle avec tous les grands noms de l’histoire du tennis ; peut‐être que le seul à ne pas avoir connu cela, c’est Sampras, qui a remporté un US Open et n’est pas revenu. Mais pour les autres, citez n’importe quel grand cham­pion ou moins grand cham­pion de l’histoire du tennis, et 99 % d’entre eux vivent, vivent actuel­le­ment ou ont vécu ce que Djokovic traverse en ce moment. C’est un processus tout à fait normal, où l’on se demande à quel moment on pense devoir prendre sa retraite, et où vient un moment où l’on se dit : Écoute, ça suffit, je n’en peux plus, tous ces entraî­ne­ments, tous ces voyages, tout ça ne vaut plus la peine si je ne vise plus les tournois. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 12:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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