Loin du circuit depuis la retraite de Rafael Nadal il y a deux ans, en novembre 2024, Carlos Moya est sorti du silence lors d’une inter­view accordée à Clay Tenis.

Après avoir affirmé que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner auraient pu battre Rafael Nadal à Roland‐Garros, l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 1998 a donné son avis sur la période actuelle que traverse Novak Djokovic.

Q. Djokovic traverse actuel­le­ment une période simi­laire à celle de Nadal : il ne gagne plus autant, son corps ne suit plus, et les gens commencent à douter. Comment pensez‐vous qu’il gère les spectres de la retraite ?

Carlos Moya : « Je ne vois pas seule­ment un paral­lèle avec Rafa, j’en vois un avec 99 % des joueurs qui prennent leur retraite. Au final, ce qui pousse 99 % des joueurs à prendre leur retraite, ce sont les bles­sures, l’âge et l’usure physique. Tout cela fait que l’on n’est plus capable de récu­pérer comme avant, qu’au lende­main d’un long match, on n’est plus aussi affûté. De plus, de nouveaux joueurs appa­raissent qui nous surpassent en puis­sance. Cela est arrivé à tout le monde. Je trouve donc tout à fait normal ce qui arrive à Djokovic. Évidemment, il lui reste peu de temps compte tenu de son âge. Tout a une fin, au bout du compte. Et je vois un paral­lèle avec tous les grands noms de l’histoire du tennis ; peut‐être que le seul à ne pas avoir connu cela, c’est Sampras, qui a remporté un US Open et n’est pas revenu. Mais pour les autres, citez n’importe quel grand cham­pion ou moins grand cham­pion de l’histoire du tennis, et 99 % d’entre eux vivent, vivent actuel­le­ment ou ont vécu ce que Djokovic traverse en ce moment. C’est un processus tout à fait normal, où l’on se demande à quel moment on pense devoir prendre sa retraite, et où vient un moment où l’on se dit : Écoute, ça suffit, je n’en peux plus, tous ces entraî­ne­ments, tous ces voyages, tout ça ne vaut plus la peine si je ne vise plus les tournois. »