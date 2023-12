« J’estime avoir travaillé dur pendant toute ma vie de sportif pour que ma carrière ne se termine pas en confé­rence de presse », décla­rait Rafael Nadal le 1er décembre dernier, jour de l’an­nonce de son grand retour sur les courts.

Interrogé sur cette décla­ra­tion et sur l’éven­tua­lité de voir son joueur prendre sa retraite à cause d’une bles­sure comme Roger Federer, Carlos Moya a estimé que c’était souvent et malheu­reu­se­ment le destin d’un joueur de haut niveau.

« Personne ne peut dire que le sport est juste. De tous les grands joueurs qui ont pris leur retraite au cours de l’his­toire, peu l’ont fait comme ils le souhai­taient. Il y en a eu deux ou trois qui ont pris leur retraite comme ils le souhai­taient. Sampras, peut‐être, est celui qui vient à l’es­prit comme quel­qu’un qui a pris sa retraite comme il le voulait, en gagnant et en étant au sommet. Parmi les autres, Edberg, en son temps, a pris sa retraite en annon­çant que c’était sa dernière année, en jouant un excellent tennis et en étant d’ac­tua­lité. Je suis sûr qu’il y en a eu d’autres, mais je ne vois pas plus de deux ou trois joueurs qui ont pris leur retraite comme ils en rêvaient », a déclaré l’en­traî­neur de Rafael Nadal dans une inter­view accordée à l’ATP.