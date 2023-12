De passage sur le podcast d’Eurosport Espagne, Legends’ Voice, Carlos Moya, entraî­neur prin­cipal de Rafael Nadal depuis 2016, est longue­ment revenu sur le retour de son joueur dont la toute première étape aura lieu ce mardi à Brisbane face à Dominic Thiem.

« L’un des endroits où j’ai hâte de me rendre est sans aucun doute Melbourne, mais il faudra voir ce qui se passera. Nous devons observer semaine après semaine les matches qu’il joue, en faisant très atten­tion à la charge des matches, aux pauses, aux surcharges. Nous avons toujours examiné cette ques­tion, mais cette fois‐ci, elle sera fonda­men­tale si l’on veut arriver à Roland‐Garros dans la meilleure forme possible. Il sera essen­tiel de s’oc­cuper de tout cela. J’aimerais qu’il puisse jouer tous les tour­nois qu’il souhaite, mais je ne pense pas que ce soit possible. Pour l’ins­tant, tout va dépendre du dérou­le­ment des matches et de l’ab­sence de pépins physiques. »