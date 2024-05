Après s’être montré prudent concer­nant la parti­ci­pa­tion de Rafa à Roland‐Garros, le coach de la légende espa­gnole, Carlos Moya, s’est exprimé sur son avenir au micro de SuperTennis TV.

Question : « Que ferez‐vous lorsque Rafa aura pris sa retraite ? »

Moya : « La vérité est que je ne sais pas moi‐même je n’y ai pas pensé pour le moment, je me concentre sur l’ins­tant présent. Je sais que chaque match qu’il joue pour­rait être son dernier, je sais que je ne revi­vrai pas cela à l’avenir en raison de la rela­tion spéciale que nous avons entre­tenue pendant tant d’an­nées. J’essaie de profiter de ces moments et de me donner à 100 %. Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait, mais ce que j’ai­me­rais, c’est être tran­quille pendant quelques mois à la maison, sans pres­sion, avec ma famille. Après tant d’an­nées passées à voyager, c’est agréable d’être à la maison, je suis sûr que je ne m’en­nuierai pas, mais peut‐être que deux mois plus tard, je m’en­nuierai et j’aurai envie de faire quelque chose »