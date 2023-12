Interrogé sur la possi­bi­lité de voir Rafael Nadal conti­nuer sa carrière même après la saison 2024 qui devrait être la dernière de sa carrière, son entraî­neur, Carlos Moya, a expliqué qu’il fallait s’at­tendre à tout et qu’il ne serait pas surpris par ce scénario.

« Quitter un sport que vous avez pratiqué toute votre vie, qui vous rend accro à cause de cette montée d’adré­na­line parti­cu­lière, est très compliqué. Il ne veut pas fermer la porte. Si tout va bien et qu’il peut tenir, pour­quoi ne pas conti­nuer ? Mais il y a trop d’in­con­nues pour savoir où nous en serons dans un an. Tout peut arriver. Rien ne peut me surprendre avec Rafa. Positivement, on ne peut pas être surpris par quoi que ce soit. La vérité, c’est qu’à ses côtés, j’ai vu des choses impen­sables, des choses d’un autre monde, alors pour­quoi pas ? C’est toujours Rafa Nadal, nous savons avec quel joueur il est. »