Au cours d’une longue et très inté­res­sante inter­view accordée au site espa­gnol de l’ATP, Carlos Moya a répondu à de nombreuses ques­tions concer­nant le prochain retour à la compé­ti­tion de son joueur, Rafael Nadal.

Et lors­qu’on lui a demandé quelle était sa plus grande crainte, voici sa réponse.

« Pour moi, c’est clai­re­ment l’as­si­mi­la­tion de la charge des matches. Je pense que c’est ma plus grande crainte. Rafa va passer de l’en­traî­ne­ment, ce qui est bien, à la compé­ti­tion. Et il est impos­sible d’avoir les mêmes condi­tions à l’en­traî­ne­ment qu’en match. Jouer au meilleur des cinq sets, gagner, se reposer, revenir sur le court deux jours plus tard… C’est le doute que j’ai en ce moment, surtout pour un Grand Chelem. Mais nous avons le temps. Si l’Open d’Australie commen­çait demain, ce serait une vraie peur. Il reste encore un mois, un tournoi avant à Brisbane, un entraî­ne­ment exigeant… Tout cela, je pense, va le mettre en condi­tion pour qu’il puisse l’emporter. Mais pour l’ins­tant, c’est ce que je crains. »