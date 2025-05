Dans des propos relayés par Marca, l’an­cien numéro 1 mondial et dernier entraî­neur de Rafael Nadal, Carlos Moya, a donné ses favoris pour Roland‐Garros (25 mai au 8 juin). Et il a cité quatre noms, en oubliant notam­ment Alexander Zverev.

« Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Casper Ruud, mais aussi Novak Djokovic. Il se sent un peu vide après avoir réalisé son rêve de remporter une médaille d’or aux Jeux olym­piques et le retrait de Nadal et Federer mais Novak est l’un des plus grands joueurs de l’histoire et il ne faut jamais sous‐estimer les plus grands. »