Le retour de Rafael Nadal, raquette en main, approche.

Ce samedi 3 octobre, à l’occasion des 10 ans de son académie, deux équipes de quatre joueurs s’affronteront. Rafael Nadal, Richard Gasquet, Carlos Moya et David Ferrer compo­se­ront une équipe, tandis qu’Andy Murray, Dominic Thiem, Fabio Fognini et Marat Safin seront de l’autre côté du filet. L’Espagnol refou­lera ainsi un court de tennis.

Deux ans après sa retraite, bon nombre de ses fans seront atten­tifs à ses performances.

L’un de ses coachs histo­riques et amis, Carlos Moya, qui sera son coéqui­pier lors de cette exhi­bi­tion, s’est livré dans le maga­zine Clay au sujet de Rafa :

« Je n’ai aucun doute qu’il se prépare du mieux qu’il peut, évidem­ment dans les limites de quelqu’un qui n’a pas joué depuis un moment et qui sait très bien que, physi­que­ment, il ne sera plus ce qu’il était autrefois. »

Des mots qui font sens lorsque l’on sait que les dernières années du natif de Manacor ont été loin d’être simples sur le plan physique.

En revanche, on peut être sûr que Nadal s’investira du mieux qu’il peut sur le court, même au‐delà des limites physiques qu’il a dû dépasser à de nombreuses reprises au cours de sa carrière professionnelle.