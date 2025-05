Champion à Roland‐Garros en 1998, Carlos Moya a exprimé son avis lors d’un évène­ment à Madrid sur ce qu’il consi­dé­rait comme primor­dial dans l’es­prit d’un cham­pion. Au‐delà des résul­tats et des perfor­mances, l’Espagnol a cité Rafael Nadal comme exemple d’une grande ambi­tion, même après 14 Grands Chelems.

« Pour moi, l’un des aspects les plus impor­tants est l’éthique de travail, le travail d’équipe et si vous aimez écouter, si vous voulez vous améliorer. Moi, quand j’ai rejoint l’équipe de Rafa, il avait déjà 30 ans et avait gagné 14 Grands Chelems. Je lui propose des chan­ge­ments, des évolu­tions, je lui propose de s’amé­liorer alors qu’il a abso­lu­ment tout gagné, il aurait pu me dire : ‘Qu’est‐ce qu’il me raconte celui‐là, j’ai gagné 14 Grands Chelems, 13 de plus que toi ? », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Relevo.