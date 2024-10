Carlos s’est aussi exprimé sur ce qu’il s’est vrai­ment passé au cours de cette saison 2024. Comme d’autres obser­va­teurs, il pense que le coup d’arrêt de Roland‐Garros a pesé mentalement.

« Nous avons toujours été un peu en retard. Il se blesse, manque l’Open d’Australie, essaie de jouer à Indian Wells et se blesse à nouveau », se souvient Moya. Puis la saison sur terre battue commence, pour laquelle il s’est préparé avec peu d’heures d’en­traî­ne­ment et avec des limi­ta­tions dues aux bles­sures. Je pense que s’il avait eu un tirage au sort plus agréable à Roland‐Garros, nous aurions assisté à un chan­ge­ment de tendance néces­saire. Cela ne s’est pas produit »