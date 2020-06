Carlos Moya, entraîneur de Rafael Nadal a avoué lors d’un événement à Palma de Majorque qu’il n’a pas encore parlé à Rafa de ce que sera son calendrier de reprise des compétitions : « Il est vrai qu’il y a environ cinq tournois très comprimés très importants que Nadal aimerait jouer, mais il n’a plus 20 ans et la situation n’est plus la même qu’avant », a-t-il déclaré dans des propos recueillis par Mundo Deportivo. Moya croit que si cela ne dépendait que de Rafa, il jouerait tous les tournois comme il le fait depuis dix ans : « Je suis totalement sûr que Rafa pense qu’il peut tout jouer et il le fera probablement, mais nous devons savoir nous adapter. Son état physique et mental est la chose la plus importante en ce moment. »