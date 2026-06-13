Dans une récente interview, Carlos Moya s’est exprimé au sujet de Carlos Alcaraz et ses déclarations liées à sa vie privée. Selon l’ancien coach de Rafael Nadal, cela changerait presque rien car l’Espagnol a déjà réalisé des exploits uniques dans le tennis.
« Quand j’entends tout ce qu’Alcaraz dit, je suis totalement d’accord. Je comprends parfaitement qu’il ait d’autres intérêts en dehors du tennis. Même s’il prenait sa retraite tout de suite, il serait déjà l’un des plus grands de tous les temps, et il n’a que 22 ans, laissez‐le vivre et profiter de la vie. »
Dernièrement, Carlos a donné des nouvelles rassurantes mais il est vrai que son absence pèse lourd. Le circuit sans sa joie de vivre et de jouer n’est pas vraiment le même et tous les fans attendent son retour avec impatience.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 09:20