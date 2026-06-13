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Carlos Moya : « Même si Carlos Alcaraz prenait sa retraite tout de suite, il serait déjà l’un des plus grands de tous les temps »

Par
Laurent Trupiano
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Dans une récente inter­view, Carlos Moya s’est exprimé au sujet de Carlos Alcaraz et ses décla­ra­tions liées à sa vie privée. Selon l’an­cien coach de Rafael Nadal, cela chan­ge­rait presque rien car l’Espagnol a déjà réalisé des exploits uniques dans le tennis.

« Quand j’en­tends tout ce qu’Alcaraz dit, je suis tota­le­ment d’ac­cord. Je comprends parfai­te­ment qu’il ait d’autres inté­rêts en dehors du tennis. Même s’il prenait sa retraite tout de suite, il serait déjà l’un des plus grands de tous les temps, et il n’a que 22 ans, laissez‐le vivre et profiter de la vie. »

Dernièrement, Carlos a donné des nouvelles rassu­rantes mais il est vrai que son absence pèse lourd. Le circuit sans sa joie de vivre et de jouer n’est pas vrai­ment le même et tous les fans attendent son retour avec impatience.

Publié le samedi 13 juin 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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