Dans une récente inter­view, Carlos Moya s’est exprimé au sujet de Carlos Alcaraz et ses décla­ra­tions liées à sa vie privée. Selon l’an­cien coach de Rafael Nadal, cela chan­ge­rait presque rien car l’Espagnol a déjà réalisé des exploits uniques dans le tennis.

« Quand j’en­tends tout ce qu’Alcaraz dit, je suis tota­le­ment d’ac­cord. Je comprends parfai­te­ment qu’il ait d’autres inté­rêts en dehors du tennis. Même s’il prenait sa retraite tout de suite, il serait déjà l’un des plus grands de tous les temps, et il n’a que 22 ans, laissez‐le vivre et profiter de la vie. »

Dernièrement, Carlos a donné des nouvelles rassu­rantes mais il est vrai que son absence pèse lourd. Le circuit sans sa joie de vivre et de jouer n’est pas vrai­ment le même et tous les fans attendent son retour avec impatience.