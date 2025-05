Dans sa série docu­men­taire sortie le 23 avril dernier sur Netflix, Carlos Alcaraz a réitéré son ambi­tion de devenir le meilleur joueur de tennis de l’his­toire. Un chemin que le numéro trois mondial souhaite emprunter, tout en conti­nuant à s’ac­corder des plai­sirs, comme son séjour à Ibiza, après son titre à Roland‐Garros.

Pour Carlos Moya, l’en­tre­prise du Murcien, tout en conci­liant un train de vie normale, est impos­sible. L’ancien numéro un mondial estime que le prodige espa­gnol ne surpas­sera pas le « Big 3 », sans quelques sacrifices.

« C’est une option viable si l’on veut gagner des tour­nois du Grand Chelem à court terme. À long terme, c’est compliqué parce que le tennis est une course de fond. Je me vois un peu comme Alcaraz. J’avais aussi 21 ans, c’est vrai que j’avais un niveau diffé­rent du sien. Ce qui se passe, c’est que mon ambi­tion n’a jamais été d’être le meilleur de l’his­toire. C’est peut‐être ça qui est choquant. Vouloir être le meilleur de l’his­toire de cette manière. Peut‐on le devenir ? Je pense qu’il est diffi­cile d’avoir une vie normale. Être esclave du tennis est déjà très compliqué. Même s’il est clair qu’à ce niveau, il peut le faire. Sur les trois qui y sont parvenus, personne ne l’a fait comme il le dit, mais peut‐être qu’il est un gourou ou un pion­nier et qu’il l’a compris. D’un autre côté, c’est ce qu’il pense aujourd’hui, à 21 ans. Peut‐être que dans deux ans, il sera un peu fatigué de ce qu’il dit sur la vie. Peut‐être que dans deux ans, il sera assez mûr pour vivre plei­ne­ment ces deux années. Il vit le moment présent et il en a le droit, il l’a mérité. C’est un grand joueur, il a gagné quatre Grands Chelems, on l’ou­blie parfois, mais il est incroyable », a déclaré l’an­cien coach de Rafael Nadal, dans des propos rapportés par Relevo.