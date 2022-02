Troisième partie de l’en­tre­tien de Carlos Moya publié par nos confrères de Puntodebreak dans lequel l’en­traî­neur prin­cipal de Rafael Nadal depuis 2016 évoque cette fois‐ci l’in­croyable esprit de compé­ti­tion qui habite l’homme aux 21 Grands Chelems.

« On peut compter sur les doigts d’une main le nombre d’ath­lètes dans l’his­toire qui ont pu vivre des situa­tions simi­laires à celle de Rafa et qui ont réussi à s’en sortir. Un Michael Jordan, un Tiger Woods dans ses meilleurs moments, voire un Novak Djokovic au tennis. Ce gène, cette compé­ti­ti­vité, cette façon de trans­former tout ce qui se présente à lui sont impres­sion­nants. Si nous avions fait un scénario du tournoi, la réalité aurait été meilleure que ce que nous aurions écrit. Puis on voit que les choses changent peu jusqu’à ce qu’on arrive à la fin heureuse, mais vivre cette méta­mor­phose est incroyable. C’était un scénario pour un film américain. »