🎾Encara no està decidit si @RafaelNadal va o no a @rolandgarros



El seu entre­nador @Charlymoya explica que l’evo­lució des del Godó ha estat bona a tots els nivells



🗣️« La idea és anar‐hi, però encara no hem decidit res » pic.twitter.com/wszEBtdWbv