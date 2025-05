Dans sa série docu­men­taire sortie sur Netflix le 23 avril dernier, Carlos Alcaraz avait fait une sortie remar­quée sur son rapport à la petite balle jaune. Le quadruple cham­pion en Grand Chelem affir­mait avoir l’im­pres­sion d’être « parfois un esclave du tennis ».

Pour Carlos Moya, il n’est pas néces­saire d’aller aussi loin dans son éthique de travail pour marquer l’his­toire du sport. L’ancien numéro un mondial a fait quelques révé­la­tions sur son ancien protégé, Rafael Nadal, pour­tant réputé pour son goût de l’effort.

« Rafa a eu une vie bien remplie en dehors du tennis, peut‐être un peu moins en assis­tant à des événe­ments, à la Formule 1, aux motos, mais il a eu une vie bien remplie en dehors du court. Je le connais bien et je sais qu’il avait ses hobbies et qu’il appré­ciait son temps libre. Rafa n’était pas esclave du tennis. Deuxièmement, l’image de Carlitos qui est restée dans l’es­prit des télé­spec­ta­teurs après avoir vu le docu­men­taire est erronée. Il est impos­sible de gagner ce qu’il a gagné sans disci­pline, sans travail. Il a 21 ans et a le droit de vivre ce qu’il dit. Il ne fait de mal à personne et, qui plus est, il gagne encore de l’argent. Est‐ce viable à long terme ? C’est diffi­cile, mais il a déjà son équipe, qui le conseille, qui le dirige et qui lui dit les choses telles qu’elle les pense », a souligné le cham­pion de Roland‐Garros 1998, dans des propos relayés par Relevo.