Après être revenu sur l’im­mense héri­tage laissé par Rafael Nadal suite à son départ à la retraite, Carlos Moya, son entraî­neur de 2018 à 2024, dans entre­tien spécial accordé à l’ATP, a cette fois évoqué le début de sa grande riva­lité avec un certain Roger Federer.

« Début 2008, Nadal était une super­star mondiale du tennis, manquant de peu la posi­tion de numéro 1 mondial. Il était temps de prendre la couronne. Depuis près de quatre ans, Roger Federer est sans cesse le meilleur joueur du monde. Mais début 2008, Rafa était plus affamé et motivé que jamais : il voulait prendre la première place du clas­se­ment. La course‐poursuite a débuté à Monte‐Carlo, au début de la saison euro­péenne sur terre battue. Au terme d’un parcours parfait dans le tournoi, Nadal a battu Federer en finale et a triomphé pour la quatrième fois consé­cu­tive. La course au numéro 1 avait commencé. Tournoi après tournoi, finale après finale, Nadal a pour­suivi Federer. Rafa a battu le Suisse à Hambourg et à Roland Garros, puis les deux se sont affrontés en finale à Wimbledon. Ce fut un match épique, un duel brutal entre les deux meilleurs joueurs du monde, consi­déré par beau­coup comme le meilleur match de tous les temps. Après 4 heures et 48 minutes, Nadal a décroché le titre sur gazon de Wimbledon. Une fois de plus, Federer a été vaincu. La première place du clas­se­ment était désor­mais à sa portée. Trois semaines plus tard, Nadal remporte le dernier Masters 1000 de sa saison, à Toronto, avant de célé­brer l’or olym­pique à Pékin. La séquence record de Federer était terminée. Après 160 semaines consé­cu­tives en tant que numéro 2, Nadal devient le nouveau numéro 1 mondial. Il avait enfin atteint le sommet du tennis. »