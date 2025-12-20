Le site espagnol d’Eurosport a contacté le premier coach d’Alcaraz quand celui‐ci était au début de son apprentissage du tennis. Carlos Santos est donc revenu sur la fin de sa collaboration avec le jeune Carlitos et visiblement il y a quelques similitudes avec ce qu’il s »est passé avec Juan Carlos Ferrero.
« C’est le père de Carlos qui tire les ficelles. Carlitos n’y est pour rien. Je veux dire, Carlitos aurait continué aussi longtemps que Juan Carlos l’aurait voulu. J’ai vécu huit ans avec Carlitos, sept avec Juan Carlos. La même chose m’est arrivée : je souhaitais certaines conditions, mais son père ne les voyait pas ainsi. Et Juan Carlos a dû demander d’autres conditions que son père refusait également . Mais bon, au moins Carlitos a dit des choses très gentilles sur lui »
